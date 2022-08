Eerste Vuelta-selectie bekend: Girowinnaar Hindley bij het kransje klimmers Bora-Hansgrohe, Bennett mee als sprinter

Bora-Hansgrohe heeft als eerste ploeg zijn selectie voor de Vuelta af. Girowinnaar Hindley is er opnieuw bij en zou voor zijn tweede eindzege in een grote ronde dit jaar kunnen gaan. Bennett is de troefkaart voor de sprints.

De selectie van Bora-Hansgrohe valt op te delen in twee stukken van telkens vier renners. Aan de ene kant gaan er vier klimmers mee, die mogelijk in het algemeen klassement ook hun zegje kunnen doen, en anderzijds rekent de Duitse ploeg ook op succes in de sprintersetappes. Op het vlakke is Sam Bennett de aangewezen man om voor successen te zorgen, ondanks dat het voor hem voorlopig een tegenvallend jaar is. Danny van Poppel gaat mee als laatste lead-out en eventueel een rol als back-up. Twee andere renners die zich op het vlakke zullen inzetten, zijn Jonas Koch en Ryan Mullen. Next Stop ➡️ VUELTA A ESPAÑA 🇪🇸



Here's our line-up:



➡️ @Sammmy_Be

➡️ @EmuBuchmann

➡️ @HiguitSergio

➡️ @JaiHindley

➡️ @W1lcokelderman

➡️ @jonaskoch3

➡️ @ryanmullen9

➡️ @Dannyvanpoppel #BandOfBrothers pic.twitter.com/JmELpjxJiA — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 12, 2022 Het andere gedeelte van het team moet vooral in de bergen scoren. Jai Hindley krijgt de kans om te tonen dat hij na zijn Giro-winst ook in de Vuelta kan scoren. Wilco Kelderman zou dat natuurlijk ook graag doen en dan zijn er ook nog Emanuel Buchmann en Sergio Higuita om naar uit te kijken.