Wielertransfers: Bahrein Victorious heeft er weer drie renners bij voor het volgende seizoen

Bahrein Victorious zag onlangs Dylan Teuns vertrekken, maar heeft nu zelf drie nieuwe renners voorgesteld. Zij komen het team vervoegen in 2023.

De naam die misschien wel een belletje doet rinkelen, is die van Fran Miholjević. Een 20-jarig talent dat bij de junioren Kroatisch kampioen op de weg en in het tijdrijden werd en bij de beloften opnieuw de nationale titel pakte in het werk tegen de klok. Sinds 1 augustus 2022 mag Miholjević, die tot dusver voor CT Friuli ASD reed, als stagiair al proeven van het grote werk bij Bahrein Victorious.

De andere twee nieuwkomers zijn al 24. Cameron Scott is een renner die zowel op de weg als op de piste actief is. De Australiër behaalde zijn grootste successen tot dusver in het baanwielrennen, met medailles op de Australische kampioenschappen, Oceanische kampioenschappen en het WK.

Dan is er nog Rainer Kepplinger, een voormalig roeier die de overstap maakt naar het wielrennen. Nadat hij uitblonk in een eSports-evenement, gaat hij alles op de koers zetten. Bahrein Victorious geeft hem volop de kans om zich in het wielrennen verder te ontwikkelen.