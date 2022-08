Lotto Soudal blijft punten sprokkelen en loopt in op Movistar

Lotto Soudal is nog niet uitgeteld in de degradatiestrijd voor de WorldTour. De voorbije week liepen ze in op een veilige plek.

De strijd voor het behoud binnen de WorldTour gaat verder. Lotto Soudal staat nog altijd op een degradatieplaats, maar ze liepen in op de veilige plaatsen. Onder meer dankzij de ereplaatsen van Victor Campenaerts en Arnaud De Lie in de Circuit Franco-Belge sprokkelden ze heel wat punten. Ook Jasper De Buyst behaalde extra UCI-punten, maar zijn punten worden niet mee in rekening genomen omdat hij niet tot de 10 beste renners hoort. Voor Lotto Soudal staat Movistar. Zij verzamelden de voorbije week minder punten dan Lotto Soudal. Het verschil tussen beide ploegen is 500 punten. Achter Lotto Soudal staat Israël-Premier Tech. Ook zij verzamelden heel wat punten de voorbije week en zijn zeker nog niet uitgeteld voor het behoud binnen de WorldTour.