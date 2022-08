Lotto Soudal gaat zonder uitgesproken kopman, maar met onder meer ervaren De Gendt, voor ritsucces in Vuelta

Daar komt Thomas De Gendt, voor weer maar eens een grote ronde. Zijn ervaring zal Lotto in de Vuelta goed kunnen gebruiken. Ritsucces is het doel.

Vele ploegen gingen hen al voor en nu heeft ook Lotto Soudal zijn selectie voor de Vuelta aangekondigd. De naam van Thomas De Gendt valt uiteraard meteen op. Voor hem betekent het na twee jaar afwezigheid een terugkeer naar de koers waarin hij in 2019 de bergtrui veroverde. In 2017 won De Gendt al een Vueltarit.

Met al zijn ervaring zal De Gendt zijn ploegmaats zeker wegwijs kunnen maken, want het is met behoorlijk wat jong geweld dat Lotto Soudal aan de Vuelta begint. Met drie debutanten bijvoorbeeld: Cédric Beullens, Jarrad Drizners en Filippo Conca. Ook Steff Cras, Kamil Malecki, Harry Sweeny en Maxim Van Gils mogen zich opmaken voor Vuelta-deelname.

Sportdirecteur Kurt Van de Wouwer spreekt van een uitgebalanceerde ploeg zonder uitgesproken kopman. "Met De Gendt hebben we iemand die alles gezien heeft. Beullens kan misschien al in het openingsweekend in Nederland zijn kans gaan. Van Gils zal proberen mee te gaan in ontsnappingen in lastigere etappes. Cras was vorig jaar 20ste in het algemeen klassement en mag daar ook dit jaar de nodige ambities voor koesteren."