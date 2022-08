📷 Gilbert en Keisse maken meteen plannen met gestopte Tom Dumoulin

Philippe Gilbert hangt eind dit jaar zijn fiets aan de haak, maar nodigde Dumoulin meteen uit voor een tocht op het parcours van de Amstel Gold Race.

Ook Iljo Keisse is helemaal klaar om die tocht met de twee anderen af te leggen. Ook hij stopt net als Gilbert na dit seizoen.

“Binnenkort kunnen we eens samen gaan fietsen op het parcours van de Amstel Gold Race. En daarna een koffie drinken in Eijsden”, schreef Gilbert.

