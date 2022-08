Amanda Spratt van BikeExchange-Jayco naar Trek-Segafredo

De Australische Amanda Spratt verlaat na dit seizoen BikeExchange-Jayco. Ze trekt naar Trek-Segafredo waar ze de komende twee jaar zal rijden.

De Australische reed de voorbije elf jaar voor haar ploeg maar voelde zich nu klaar voor een nieuwe uitdaging en omgeving. "Ik ben nu misschien een van de oudere rensters, maar ik voel me nog steeds jong van hart en door mijn overstap naar Trek-Segafredo voel ik me als een kind in een snoepwinkel (en ik hou erg van snoep)".

Ook ploegleidster Ina Teutenberg is blij met de komst van de Australische en denkt dat het talent en de ervaring van Spratt verder zullen bijdragen aan de kracht en diepgang van de Trek-Segafredo-rijderslijst. "We denken dat ze goed zal passen bij Elisa Longho Borghini en Lizzie Deignan en dat ze een goede aanvulling zal zijn voor zowel onze race-line-ups als voor onze algemene ambities in de Giro en Tour in de toekomst."

Spratt nam dit jaar deel aan de Giro Donne en Tour de Frances Femmes maar moest in beide koersen opgeven. In de Tour kwam ze al in de openingsrit ten val en ging ze in de derde rit niet meer van start.