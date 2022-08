Dubbelslag voor jonge Amerikaan van Ineos in tijdrit Ronde van Denemarken

Op de 2e dag van de Ronde van Denemarken stond een tijdrit op het programma. Een jong Amerikaans talent van INEOS-Grenadiers was de snelste.

In de Ronde van Denemarken stond er op de tweede dag een tijdrit op het programma. Op het relatief vlakke parcours in en rond Assens stond zo'n 12km op het programma.

De Amerikaan Magnus Sheffield (20) van INEOS-Grenadiers was hier in de snelste. Hij was sneller dan de Deen Skjelmose Jensen en de Fransman Laporte. Met zijn overwinning neemt Sheffield ook de leiderstrui over van de Nederlander Olav Kooij, die vandaag een snipperdag nam. De eerste Belg was Jasper Stuyven op een 9e plaats.

Sheffield was eerder dit jaar al de sterkste in de Brabantse Pijl voor Cosnefroy en Barguil en won ook een rit in de Ruta del Sol. Het is dus al zijn derde overwinning dit jaar en hij wordt met deze overwinning de jongste renner die een tijdrit wint in de Ronde van Denemarken.