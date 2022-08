🎥 Olav Kooij voert bisnummer op in Denemarken dankzij een sterke lead-out van Christophe Laporte

Olav Kooij heeft zijn 2e etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. In de sprint moest hij de sterke lead-out van Christophe Laporte enkel afmaken. Magnus Sheffield blijft leider.

Een dag na de tijdrit stond er in de Ronde van Denemarken een heel lange etappe van bijna 240 km op het menu. Die vertrok ten noorden van Odense op het eiland Fyn en de renners reden naar Jutland waar ze aankwamen in Herning. Onderweg was de etappe geaccidenteerd. Er waren gravelstroken en vooral in het 1e deel van de etappe waren er stijle stroken bergop. Ook regende het onderweg.

In 2 schuiven vertrok een vroege vlucht van 12 renners met 7 Denen. Zij verzamelden maximaal een voorsprong van 3 minuten bijeen. Door de omvangrijke groep kon de vlucht ver dragen. Zij werden in het slot gegrepen door een stevig uitgedund peloton.

Nadat de vroege vlucht was gegrepen, kon niemand nog wegrijden. In de massasprint trok Christophe Laporte perfect aan voor Olav Kooij. Die moest het gewoon afmaken. Laporte eindigde op plaats 2. Marcus Cort eindigde op plaats 3. Jasper Stuyven legde beslag op plaats 5. Jasper Philipsen en Timothy Dupont op plaatsen 6 en 7. Magnus Sheffield blijft leider, maar ziet Laporte dankzij de bonificaties langszij komen.