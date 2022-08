🎥 Primoz Roglic mikt op zijn 4e eindwinst in de Vuelta: "Ik voel me klaar"

Primoz Roglic gaat straks voor zijn 4e eindwinst op rij in de Vuelta. Daarmee zou hij mederecordhouder worden. Ondanks een moeilijke voorbereiding voelt hij zich klaar.

In de Tour viel hij in de kasseienrit naar Arenberg. Hij reed nog verder, maar gaf uiteindelijk op het einde van de 2e week op. Daarna zat hij een tijdje niet meer op de fiets, maar hij staat toch aan de start van de Vuelta. "Ik voel me beter dan in de Tour", zei hij aan Sporza. "Soms heb ik nog wat last bij bepaalde inspanningen, maar ik sta aan de start. Ik voel me dus klaar." Bij een 4e eindwinst zou hij mederecordhouder worden. Roberto Heras won in 2000, 2003, 2004 en 2005.

De 1e opdracht wordt de ploegentijdrit in Utrecht. "We hebben nog niet verkend", vertelde Roglic daarover. "Dat doen we als vrijdag het parcours is afgezet. Uiteindelijk zullen daar niet de grootste verschillen gemaakt worden, maar het is altijd fijn om met een goed resultaat te beginnen." Jumbo-Visma trainde alleszins op een vliegveld de ploegentijdrit.

Met Simon Yates, Remco Evenepoel, Jai Hindley en Richard Carapaz heeft Roglic enkele te duchten concurrenten, maar hij licht daar niet echt wakker van. "Ik kijk vooral naar mezelf. Dat is uiteindelijk het enige dat je in de hand hebt. Het wordt alleszins een spannende strijd", besloot hij.