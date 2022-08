Alejandro Valverde blikt vooruit op zijn laatste Vuelta: "Een etappe winnen zou geweldig zijn"

Alejandro Valverde staat aan de start van zijn laatste Vuelta. Hij blikt vooruit en toont ook ambitie.

In 2002 reed Alejandro Valverde zijn 1e Vuelta. Hij reed toen nog voor Kelme. 20 jaar later staat hij aan de start van zijn laatste Vuelta. Nadien stopt Valverde. Het is zijn 16e en hij rijdt ondertussen al vele jaren voor Movistar. Ondertussen won hij de Vuelta in 2009 en schreef hij 12 ritten op zijn naam.

"Ik wil vooral gezond blijven in mijn laatste Vuelta. Ook wil ik absoluut niet vallen", blikt Valverde vooruit. Opgeven in zijn laatste Vuelta zou jammer zijn.

Ook heeft Valverde nog enige ambitie in deze Vuelta: "Een rit winnen zou geweldig zijn en de ploeg helpen zou veel voldoening geven."