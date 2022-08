Deen Holm Jorgensen verrast peloton en wint derde etappe Ronde van de Toekomst

In de Ronde van de Toekomst waren de jonge renners aangekomen aan de derde rit in lijn tussen Civray en La Trimouille. Een massasprint leek het meest voor de hand liggend maar een trio kon verrassen.

De finale in Trimbouille was niet te onderschatten door de snelle mannen want in de laatste hectometers was er nog een stevige hellende strook waardoor timing belangrijker zou zijn dan normaal.

Het peloton was compact in de laatste 20 kilometer maar dat betekende niet dat er geen aanvalslustigen waren. Labrosse (FRA), Holm Jorgensen (DEN) en Petr Kelemen (TSJ) waagden hun kans met een late uitval.

Het verschil met het peloton was nooit echt groot maar toch lukte het de achtervolgers niet om op het achterwiel van het trio te komen. Het aanstormende peloton viel ietwat stil op de hellende strook terwijl de vluchters hun sprint inzetten. Keleman was al snel de pijp uit maar Jorgensen, die als eerste de spurt aan ging, bleef doorvlammen tot aan de streep.

Voor de 21-jarige Deen is het zijn eerste overwinning ooit op een fiets. Labrosse is de nieuwe leider.