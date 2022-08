VOORBESCHOUWING RIT 3: De sprinters krijgen een nieuwe kans in Breda en de Vuelta passeert even in België

Rit 2 was een rit voor de sprinters en ook in rit 3 krijgen de sprinters hun kans. Op weg naar Breda zullen de renners ook even door België rijden.

Na de massasprint in Utrecht krijgt het peloton opnieuw een vlakke rit voorgeschoteld. Ze vertrekken in het centrum van Breda. Daarna maken de renners een grote ronde tegen de wijzers van de klok in. Net zoals de de vorige rit is de rit zo goed als biljartvlak. Onderweg is er wel een beklimming. Het is te zeggen: de Rijzendeweg is 400 meter lang aan 3,7%. In totaal is de rit ruim 193 km lang.

BAARLE-HERTOG

De rit trekt niet alleen door Nederland. De renners zullen ook door België rijden. Eens uit Breda zetten de renners snel koers in zuidoostelijke richting en daar wachten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. In totaal passeren ze 8 keer de grens tussen België en Nederland.

De favorieten zijn dezelfde als in Utrecht. Tim Merlier zal graag zo snel mogelijk zijn rekening in deze Vuelta willen openen en in Breda willen winnen. Gerben Thijssen kwam in Utrecht nog ten val. Het wordt afwachten of hij optimaal zal kunnen meesprinten met zijn pijnlijke enkel.

© photonews

Sam Bennett heeft al zijn ritzege binnen, maar de honger van een sprinter is nooit gestild en hij zal ongetwijfeld ook in Breda willen winnen. Ook de nummer 2 in Breda, Mads Pedersen, gaf al aan dat hij in Breda graag zijn armen in de lucht zou willen gooien. Ook zijn er nog Pascal Ackermann, Kaden Groves en Bryan Coquard.