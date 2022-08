Arnaud De Lie telt na de Schaal Sels al 8 zeges: "Voor mij mag het seizoen nog even duren"

Door zijn zege in de Schaal Sels telt Arnaud De Lie al 8 zeges dit seizoen. Het seizoen hoeft voor hem nog niet te stoppen.

Arnaud De Lie won opnieuw een massaspurt dit seizoen. Deze keer was het de Schaal Sels. Achteraf vergat hij zijn ploeg niet: "De ploeg heeft heel de dag voor me gereden", zei hij. "Het doel was dat ik voor de zege kon sprinten. We hielden de kopgroep heel de tijd kort. Op het einde deed Victor Campenaerts nog een kopbeurt van 3 km. Daarna kwam de sprinttrein en ik moest eigenlijk maar 150 meter meer op kop rijden."

Al 8 zeges telt De Lie: "Ik had dat voor het seizoen nooit durven dromen. In de Belgische wedstrijden draait het heel goed. De volgende wedstrijden voor me zijn de Egmont Cycling Race en Plouay. Ook daar sta ik met ambitie aan de start. Voor mij mag het seizoen nog even duren."