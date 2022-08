Jan Bakelants tevreden over zijn dag in de kopgroep: "Ze gaven ons niet genoeg ruimte"

Jan Bakelants koos voor een dag in de aanval. Na de rit klonk hij tevreden.

"Door de blessure van Gerben Thijssen wilden we van strategie veranderen", zei Jan Bakelants na de 3e rit in de Vuelta. "Tussen Breda en Breda was het ook mogelijk om voorop te blijven. Met die vele bochten is het voor een peloton niet evident om een kloof op een goed samenwerkende kopgroep te dichten."

"Ik koos er dan voor om met enkele sterke renners in de aanval te gaan", ging Bakelants verder. "Helaas kwam er snel controle en we kregen maximaal 3 minuten. Dat leek me niet voldoende. Ook door de nervositeit in de aanloop naar de stroken met zijwind. Het peloton zat in ons kielzog, maar we zijn zo lang mogelijk blijven vechten. Ik ben best tevreden over mijn etappe."