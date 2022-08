Thomas De Gendt na de hele dag in de aanval: "Dat was eigenlijk niet de bedoeling"

Thomas De Gendt zat op weg naar Breda zoals vanouds weer in de kopgroep. Onderweg vulde hij ook weer de prijzenpot voor Lotto Soudal.

Tussen Breda en Breda zaten 7 renners in de kopgroep. Onder meer Thomas De Gendt zat daarbij. "Het was eigenlijk niet het plan om de in de vroege vlucht te zitten", vertelde De Gendt.

"Ik zag de andere 6 wegrijden en dacht dan om ook mijn kans te wagen", ging hij verder. "Het is altijd gemakkelijker om in de kopgroep voorbij die kleine dorpjes te rijden. Ik heb me alleszins goed geamuseerd."

Onderweg pakte De Gendt alle prijzen mee. Hij kwam als 1e boven op de enige klim van de dag en ook de tussensprint pakte hij mee: "Ik probeerde nog de bergtrui mee te pakken, maar dat lukte uiteindelijk niet." Julius van den Bergh pakte nog het resterende bergpuntje mee en behield zo zijn bergtrui.