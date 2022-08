Jumbo Visma duwt door en pakt ook eerste rit op Spaanse bodem

De eerste rit op Spaanse bodem in de Vuelta is gewonnen door Primoz Roglic.

Na de ploegentijdrit op de openingsdag van deze Vuelta heeft Jumbo Visma nu ook een rit in lijn naar zijn hand weten te zetten.

Het Baskenland bracht heel wat klimwerk op hellingen vandaag. In de laatste 15 kilometer leek Remco Evenepoel het peloton in stukken te doen breken, maar toch kwam alles weer bij elkaar.

Op het slotklimmetje barstte de sprint los op 500 meter van het einde. Er stond echter geen maat op Primoz Roglic die iedereen het nakijken gaf.

Mads Pedersen werd tweede, voor Enric Mas. Remco Evenepoel was eerste Belg op de achtste plaats. Roglic pakt niet alleen de ritzege, maar is ook de nieuwe leider in het klassement van deze Vuelta.