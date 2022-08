VOORBESCHOUWING RIT 4: punchers krijgen een eerste kans

De Vuelta is na het openingsweekend in Nederland geland in Spanje. De punchers krijgen allicht een eerste kans.

Na 2 vlakke ritten in Nederland waarin Sam Bennett twee keer de snelste was krijgen de renners in de 4de rit een meer uitdagender parcours voor de wielen. En hierdoor krijgen we ook een ander soort renners die voor de zege zullen strijden.

Na een vlakke aanloop krijgen de renners na zo'n 55km een eerste beklimming. De Puerto de Opakua is een klim van tweede categorie en is 5,1 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 6,9%. Daarna blijft het op en af gaan en zullen de pure sprinters het al moeilijk hebben om niet te lossen.

Als dat al niet gebeurd is, dan volgt er op zo'n 20km van de streep nog een beklimming van 3e categorie. De Puerto de Herrera is 6,6km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,1%. En ook de laatste 900m lopen nog steil op met een gemiddelde van 8,4%

Favorieten

Bij een steile aankomst bergop is Julian Alaphilippe altijd favoriet maar het is maar de vraag hoe het gesteld is met de vorm van de wereldkampioen. Ook bij Primož Roglič stelt de vraag zich hoe het met zijn vorm is en of hij al goed genoeg is om mee te spelen voor de zege. De grootste favoriet lijkt dan Ethan Hayter. Een sprintje bergop ligt de Britse eindwinnaar van de Ronde van Polen wel. Andere favorieten zijn Sergio Higuita, Alejandro Valverde en Miguel Ángel López.