Vraagtekens rond de WK-deelname van Lotte Kopecky: "Maar het gaat de goede kant uit"

Er is onrust over de WK-deelname van Lotte Kopecky. Bondscoach Ludwig Willems maakte zich bij Het Laatste Nieuws niet ongerust.

Van de Tour de France Femmes had Lotte Kopecky zelf meer verwacht. Ze voelde zich niet optimaal, maar verkoos ervoor om zich niet verder te laten onderzoeken. Een paar weken later schitterde ze op de piste met 2 gouden medailles op het EK.

Een paar dagen later stond de wegrit van het EK op het menu, maar Kopecky liet die links liggen. Ze had te veel last van de rug en wou die extra rust geven. Haar ploeg SD Worx liet aan Het Laatste Nieuws weten dat die rugproblemen nog niet helemaal van de baan zijn.

Bondscoach Ludwig Willems is nog niet ongerust. "Er is inderdaad twijfel geweest, maar het gaat de goede kant uit", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.