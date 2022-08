Bakelants 13e in Vuelta om bizarre reden: "Wou niet in de weg rijden"

Jan Bakelants probeerde in rit 5 mee te zitten in de ontsnapping maar dat lukte uiteindelijk niet. Hij werd toch nog 13e door in het slot aan te vallen.

In rit 5 van de Vuelta hield de ontsnapping stand en kon Marc Soler zegevieren. Jan Bakelants probeerde wel mee te zijn in de ontsnapping, maar dat lukte uiteindelijk niet, tot frustratie van Bakelents. "Dit is een gemiste kans, dit zijn de ritten waar ik op voorhand aan denk. Het was 80 kilometer oorlog en ik heb veel mee gesprongen. Uiteindelijk rijdt de kopgroep dan weg op het vlakke met Julius Johansen (ploegmaat van Bakelants), de verkeerde man. Het ligt er niet aan dat ik niet geprobeerd heb", zegt hij Sporza. Bakelants kwam uiteindelijk nog als 13e binnen, een minuut voor het peloton. "Ik wou vooraan zitten in de afdaling maar als eenzaat tussen die belangrijke ploegen is dat lastig. Ik geneer me soms dat ik in de weg moet komen rijden. Het ging niet snel genoeg vond ik en dan kon ik het even goed eens proberen. Dan rijdt er niemand in de weg en komt de ploeg nog goed binnen".