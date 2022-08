Fransman maakt er twee op een rij van in Tour Poitou-Charentes, opnieuw dichte ereplaats voor Theuns

De Tour Poitou-Charentes was aan de tweede rit toe. In de eerste rit moest Theuns enkel een Fransman laten voor gaan. Diezelfde Fransman zit inmiddels aan 2 op 2.

In de rit van Périchon naar Vars volgde in principe een nieuwe kans voor de rappe mannen. Enkel in de finale ging het enigszins op en af. Dversens en Milfsund wachtten daar niet op om het ruime sop te kiezen. Zij reden met hun tweetjes meer dan vier minuten bij mekaar.

Uiteraard ging die kloof reeds naar beneden in de loop van de etappe. Aangezien slechts twee vluchters voorop waren, maakten die ook weinig kans om weg te blijven. Op twintig kilometer van de aankomst werd het duo dan ook reeds ingerekend.

THEUNS DEZE KEER DERDE

Ondanks dat het parcours in de finale dus uitnodigde tot aanvallen, was het ook in de laatste vijf kilometer nog samen. Het werd dus opnieuw een sprint, met dezelfde winnaar als een dag eerder. Marc Sarreau van AG2R Citroën was opnieuw de snelste. Voor Edward Theuns was eens te meer een dichte ereplaats weggelegd. Theuns spurtte in de eerste rit naar een tweede plaats en werd in de tweede rit derde.