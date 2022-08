Van der Poel analyseert mindere Tour en rekent nog op status van kopman op WK: "Normaal gezien zal dat lukken"

Mathieu van der Poel koerst opnieuw. De Tour kan hij achter zich laten, het is nu naar het WK toewerken. Daar trekt Van der Poel naartoe als Nederlandse kopman, als alles goed gaat.

Voor aanvang van de Druivenkoers had Van der Poel het bij Sporza over wat hij de laatste tijd allemaal gedaan heeft. "Eerst heb ik een beetje gerust na de Tour en dan ben ik terug beginnen opbouwen. Vorige week heb ik beslist om hier terug te beginnen koersen. Hopelijk ben ik er klaar voor."

Van der Poel geeft ook zijn verklaring voor zijn matige Tour. "Het voorjaar was wel heel goed en heb ik op korte termijn voorbereid. Dan heb ik de Giro gedaan en nadien heb ik misschien iets te lang zonder fiets gezeten. Daarna heb ik heel hard getraind op hoogte in Livigno. Het zal een combinatie van die dingen zijn."

We evalueren week na week hoe het gaat

Ongetwijfeld wil het uithangbord van Alpecin-Deceuninck er in de Druivenkoers wel wat van maken. "Ik heb zeker niet de topvorm te pakken, maar ben zeker goed genoeg om te koersen, anders zou ik hier niet aan de start staan. Ik heb een lange periode zonder koers gehad en na een tijd is het trainen dan ook een beetje doelloos. Ik wil nu wel weer koersen. We evalueren week na week hoe het gaat."

Die evaluaties zullen ook impact hebben op zijn programma. "Ik heb nog getwijfeld tussen de Druivenkoers en de Ronde van Duitsland, maar het is dan toch dit geworden. Ik hoop naar mijn topvorm toe te groeien." En hij blijft de kopman voor Nederland op het WK? "Da's zeker de bedoeling. Normaal gezien zal dat ook wel lukken."