Australië met 2 kopmannen naar het WK, maar zonder Caleb Ewan en Rohan Dennis

Michael Matthews en Jai Hindley zijn de kopmannen binnen de WK-selectie van Australië. Caleb Ewan en Rohan Dennis ontbreken binnen de selectie.

Australië werkt in Wollongong het WK in eigen land af. De Australische bond maakte zijn selectie bekend. Michael Matthews en Jai Hindley zijn de kopmannen binnen de selectie. Matthews won in de voorbije Tour nog een rit en werd in 2010 in eigen land wereldkampioen bij de beloften. Hindley won dit jaar de Giro.

Luke Plapp, Ben O’Connor, Simon Clarke, Luke Durbridge, Heinrich Haussler en Nick Schultz zijn de andere namen binnen de selectie. Plapp zal ook de tijdrit rijden.

Binnen de selectie ontbreekt Caleb Ewan die een moeilijk seizoen. Bondscoach Rory Sutherland besliste om hem niet op te nemen. Ook Rohan Dennis zit niet in de selectie. Hij haakte af vanwege familiale redenen.