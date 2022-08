Lennert Van Eetvelt stapt uit de Ronde van de Toekomst door een keelontsteking

Lennert Van Eetvelt is uit de Ronde van de Toekomst gestapt. Hij heeft last van een keelontsteking.

In de Ronde van de Toekomst stond Lennert Van Eetvelt er goed voor. Hij stond na 6 ritten op plaats 4 in het klassement en volgde op 35 seconden van leider Michel Hessmann.

Deze voormiddag kwam zijn toekomstige ploeg Lotto Soudal met niet zo'n goed nieuws. Hij zal niet meer aan rit 7 starten. Hij liep een keelonsteking op.

"Het is echt heel jammer. Ik had goed naar deze koers toegewerkt en voelde me klaar. Spijtig genoeg moet ik al opgeven nog voor de koers echt begonnen is", reageerde Van Eetvelt kort.

Van Eetvelt rijdt dit jaar voor de beloftenploeg van Lotto Soudal en is aan een sterk seizoen bezig. Hij won de Vredeskoers in Tsjechië en in de Giro U23 en de Tour d'Alsace eindigde hij 2e.