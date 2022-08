Adam Yates slaat een dubbelslag in de Deutschland Tour, Mauri Vansevenant 3e op de slotklim

Adam Yates heeft de koninginnenrit in de Deutschland Tour gewonnen. Hij soleerde naar de zege op de slotklim. Ook pakte hij de leiderstrui. Mauri Vansevenant legde beslag op een knappe 3e plaats.

In de Deutschland Tour stond de koninginnenetappe op het menu. Het was een korte etappe van een kleine 149 km met vertrek in Freiburg. Daarna maakte ze een lus door de Rijnvallei met 2 korte beklimmingen om uiteindelijk aan te komen op de slotklim naar Schauinsland (11,7 km aan 6,5%). Die slotklim werd nog voorafgegaan door een korte klim.

Al vroeg gingen 3 Belgen met 3 anderen in de aanval. Harm Vanhoucke en Abram en Michiel Stockman zorgden voor de Belgische vertegenwoordiging. Ze kregen enkele minuten voorsprong, maar het peloton liet niet begaan.

In aanloop naar de slotklim viel Vanhoucke aan. Achter hem viel Adam Yates aan. Samen met Antonio Pedrero reed hij naar Vanhoucke die even verderop ook moest lossen. Op 6 km liet Yates ook Pedrero achter en soleerde naar winst. Yates is ook de nieuwe leider. Pello Bilbao werd 2e en Mauri Vansevenant klom naar een knappe 3e plaats. Sylvain Moniquet was 10e.