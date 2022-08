Mads Pedersen ziet de kopgroep wegblijven: "Op licht dalende wegen is het bijna onmogelijk"

Mads Pedersen zag de kopgroep uit de greep van het peloton blijven. Hij is uiteindelijk op plaats 9 geëindigd.

De kopgroep had op de top van de lange beklimming in rit 7 in de Vuelta nog enkele minuten voorsprong. Daarna was het afwachten of het peloton hen nog zou kunnen bijhalen. De kopgroep mocht uiteindelijk sprinten voor de overwinning en het peloton voor de 6e plaats. In die sprint eindigde Mads Pedersen 9e.

"We hadden er nochtans alles aan gedaan om hen terug te halen", vertelde Mads Pedersen via Trek-Segafredo. "Maar het was niet genoeg. We wisten hoe laat het was toen ze op 10 km van de streep nog altijd meer dan een minuut voorsprong hadden. Op zo'n licht dalende wegen is het bijna onmogelijk."

Pedersen was ontgoocheld, maar kijkt wel positief naar de toekomst: "In deze rit was het niet onze dag. Nochtans hadden we een goed plan. Hopelijk komen er nog kansen."