🎥 Alex Dowsett kondigt afscheid aan: "Wil anderen helpen"

Alex Dowsett (33) heeft in een video aangekondigd dat hij volgend jaar stopt als prof. De motivatie om beter te doen ontbreekt bij de Brit.

In een video op Youtube kondigt Dowsett zijn afscheid aan. Daarin legt hij uit dat het eigenlijk eerst de bedoeling was om nog twee jaar verder te doen maar hij zich nu toch al klaar voelt om te stoppen. Dowsett reed de voorbij drie jaar voor Israel-Premier Tech en reed daarvoor bij Katusha, Movistar en Sky.

"De wil om het beter te doen dan voorheen is wat vervaagd. Ik ben blij met wat ik bereikt hebt in mijn carrière en denk dat ik alles bereikt hebt in de WorldTour dat ik kon bereiken. Ik wil nieuwe facetten van de sport leren kennen, zoals gravelraces".

Hij wil zich ook blijven inzetten voor mensen met hemofilie, een erfelijke stoornis waarbij het bloed niet goed stolt. De ervaring die hij er mee heeft wil hij ook doorgeven aan andere mensen.

Dowsett won in zijn carrière 15 keer. Twee ritten in de Giro (2013 en 2020) en zes Britse titels in het tijdrijden zijn de belangrijkste. Hij was ook even werelduurrecordhouder voordat Bradley Wiggans en daarna Campenaerts en Bigham dat nog verbeterden.