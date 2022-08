De rode lantaarn in de Vuelta is voorlopig voor een Belg

Floris De Tier is de rode lantaarn in de Vuelta. Hij heeft al bijna een hele week last van een zitvlakblessure.

Elke rit komt Floris De Tier bij de laatsten binnen. Na 9 ritten staat De Tier dan ook laatste in het klassement in de Vuelta. Dat komt niet omdat hij elke keer Tim Merlier moet ondersteunen om de tijdslimiet te halen, maar door een zitvlakblessure. Aan Het Nieuwsblad vertelde De Tier dat het elke dag erger wordt. Hij kan ook niet op zijn zadel zitten. De Tier heeft anders nooit last van zijn zitvlak, vertelde hij. Deze keer heeft hij het goed zitten. In rit 4 is het begonnen en het werd elke dag slechter door de regen. De Tier hoopt op beterschap dankzij de rustdag. Hij neemt antibiotica, maar het duurt even voor dat aanslaat. De Tier hoopt dat hij in het vervolg van de Vuelta nog waardevol voor de ploeg kan zijn.