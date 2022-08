Geen WK voor Jakobsen, Van der Poel kopman bij Nederland

De Europese kampioen zal er niet bij zijn op het WK. Dat heeft de Nederlandse bondscoach aangekondigd.

Nederlands bondscoach Koos Moerenhout maakte nog geen definitieve selectie bekend maar wat wel zeker is, is dat Fabio Jakobsen er niet bij zal zijn. De Europees kampioen hield de deur zelf op een kier maar Moerenhout neemt hem definitief niet mee naar het Australische Wollongong

"Op dit parcours gaat zich een ander scenario voltrekken dan een sprint. We moeten keuzes maken. We hebben er uitgebreid over gesproken en hij snapt het ook wel. Het is een zwaar parcours. De lokale mensen daar zeggen: het is Amstel Gold Race meets Luik-Bastenaken-Luik. Het wordt een rollercoaster en selectief", licht Moerenhout zijn keuze toe bij het AD.

Mathieu Van der Poel mogelijk kopman

Mathieu van der Poel moet dan de kopman worden bij Nederland. Hij maakte in de Druivenkoers zijn rentree na de Tour. Maar Van der Poel wil enkel gaan als hij een kans maakt op de titel.

"Het mag duidelijk zijn dat ik Mathieu er graag bij heb als leider van de ploeg. Dan hebben we een heel goede troef in handen. Hij gaat er niet heen om alleen mee te doen. Mathieu heeft het in zich om heel snel in vorm te komen. Hopelijk gebeurt dat nu ook", besluit Moerenhout.