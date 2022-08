Na Livyns tweede renner van Bingoal Pauwels Sauces naar Lotto Dstny

Lotto Dstny heeft een tweede renner van Bingoal Pauwels Sauces WB aangetrokken, dit keer een Nederlander.

Lotto Dstny heeft zijn volgende versterking voor 2023 aangekondigd. Mathijs Paasschens (26) komt over van Bingoal Pauwels Sauces WB. Na Arjen Livyns eerder is het de tweede renner die van die ploeg over komt.

Lang en hard rijden zijn volgens Paasschens zijn kwaliteiten. "De laatste jaren heb ik mezelf vaak laten zien in de vroege vlucht van grote wedstrijden. Die mentaliteit, altijd de aanval zoeken, matcht goed met de instelling bij Lotto Soudal. En evengoed kan ik mijn sterke punten inzetten om een vroege vlucht te controleren in functie van Caleb Ewan of Arnaud De Lie".

"Dit is een stap vooruit voor mij. Het motiveert me ook om voor kopmannen te kunnen rijden die al bewezen hebben te kunnen winnen op het hoogste niveau. Volgens mij heb ik nog de nodige groeimarge. Bij Lotto Dstny kan ik die ten volle gaan benutten", besluit Paasschens.

Het is voor Lotto Dstny de vierde transfer na Guarnieri van FDJ, Eenkhoorn van Jumbo-Visma en Livyns van Bingoal Pauwel Sauces WB. Lennert Van Eetvelt komt over van de beloften.