Spaanse bondscoach klaagt gedrag ploegen aan: "Renners mogen niet naar het WK"

De Spaanse bondscoach Pascual Momparler over het feit dat enkele ploegen hun renners verbieden om naar het WK te gaan.

Lotto Soudal kondigde al aan dat het zijn Belgen liever niet naar het WK ziet gaan door de strijd tegen de degradatie. Ook bij Movistar en andere ploegen met Spanjaarden gaan ze die tactiek nu gebruiken.

"Veel teams weigeren om renners af te staan en dit kan voor veel landen weleens catastrofaal uitpakken. Ik weet al hoe sommige ploegen erin staan. Ik weet hoe het zit en begrijp dat de teams hun plaats op de WorldTour-ranking willen veiligstellen, want dat is waar de sponsor voor betaalt", zegt Momparler in Marca.

Het zal een atypisch WK worden

"Bovendien zijn er ook ploegen als INEOS Grenadiers die hun renners niet laten gaan omdat ze de WorldTour-ranking willen winnen. Ze willen de renners zo fris mogelijk aan de start brengen van de Italiaanse najaarsklassiers. Het zal een atypisch WK worden"

"De situatie is niet gemakkelijk. Het is een zeer delicaat WK. De renners willen wel komen, maar de teams laten ze niet toe vanwege hun verhalen. Nu ga ik mezelf drie of vier dagen de tijd geven om te proberen dit allemaal duidelijk te krijgen". Momparler brengt nog een bezoek aan de Vuelta om ploegen te overtuigen.

Geen Valverde op laatste WK?

De Spaanse bondscoach is maar drie renners zeker op dit moment. Ayuso en Soler (UAE) voor de wegrit en Oier Lazkano (Movistar) voor de tijdrit. Ion Izagirre en Jesús Herrada (Cofidis) zouden ook een plek hebben, maar het is niet duidelijk of ze kunnen komen. En ook kopman bij uitstek Alejandro Valverde moet mogelijk zijn laatste WK missen om Movistar van de degradatie te redden.