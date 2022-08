WK-selectie Denemarken: Magnus Cort, Jakob Fuglsang en Søren Kragh Andersen zijn de kopmannen

Denemarken heeft zijn selectie voor het WK in Australië bekendgemaakt. Zoals al eerder gezegd werd, zijn Jonas Vingegaard en Mads Pedersen er niet bij.

Wel van de partij zijn Magnus Cort, Jakob Fuglsang en Søren Kragh Andersen. Zij zijn de kopmannen van de achtkoppige selectie. Nog van de partij zijn Mattias Skjelmose, Alexander Kamp, Michael Mørkøv, Mikkel Honoré en Mikkel Bjerg. Kragh Andersen en Bjerg nemen ook de tijdrit voor hun rekening.

Bondscoach Anders Lund staat met ambitie aan de start: "Ik verwacht dat we met onze ploeg zullen kunnen meestrijden voor de medailles. We zullen in de finale meerdere pionnen hebben waarmee we kunnen spelen."