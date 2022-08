Fabian Lienhard gaat niet in op de interesse van de ploeg van Fabian Cancellara en blijft 2 jaar langer bij Groupama-FDJ

Fabian Lienhard heeft bij Groupama-FDJ met 2 jaar verlengd. Dat vertelde hij aan het Zwitserse Blick.

In deze periode van het jaar is Fabian Lienhard actief in de Vuelta. Het is zijn 1e grote ronde uit zijn carrière. Hij vervult vooral een helpersrol binnen Groupama-FDJ, maar binnen deze Vuelta mag hij ook zijn eigen kans gaan. In de 3e rit in Breda eindigde hij in de massasprint op plaats 5.

Lienhard kreeg ook belangstelling van Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara. Aan het Zwitserse Blick vertelde hij dat hij bij Groupama-FDJ blijft. Hij rijdt al sinds 2020 voor de ploeg. "Bij Tudor zou ik een van de kopmannen zou zijn, had ik ook in kleinere koersen moeten uitkomen", vertelde hij. "Ik verkies daarom de WorldTour."