Quinten Hermans naar WK in Wollongong: "De afspraken zijn zeer duidelijk"

Quinten Hermans trekt met de Belgische selectie naar het WK wielrennen in Australië.

Een kleine verrassing toch, maar voor Quinten Hermans zelf een mooie beloning nadat hij een sterk seizoen op de weg reed. “Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht na die niet-selectie voor de Tour. Ik was mentaal kapot, maar slaagde er toch vrij snel in om me te herpakken”, zegt Hermans aan Het Belang van Limburg.

“Het maakte dat ik ergens in augustus een verkennend gesprek voerde met bondscoach Sven Vanthourenhout. Hij wou weten hoe mijn programma er nog uitzag en of ik zin had in een avontuur in Australië. Dat was absoluut geen selectie want veel jongens kregen dat telefoontje, maar ik stond wel op de radar.”

Volgens Hermans heeft hij zijn selectie te danken aan Luik-Bastenaken-Luik te danken heb. “Het WK-parcours is 267 kilometer lang en heeft 4.000 hoogtemeters. Dat is vergelijkbaar met Luik. De afspraken zijn zeer duidelijk. Alles voor Wout en Remco. Ik denk dat de hele wereld België benijdt, dus is het logisch dat we in hun dienst rijden. Vermoedelijk zal ik voorbij de 200km-grens de kopmannen moeten bijstaan, maar dat zien we nog wel. Nu vooral recht blijven en niet ziek worden.”