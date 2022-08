Tim Merlier hoopt op een massasprint in de Vuelta

Tim Merlier hoopt op een massasprint op weg naar Cabo de Gata. Voor de start van de 11e rit reageerde hij bij Sporza.

Door de opgave van Sam Bennett is er een concurrent minder voor Tim Merlier in de massasprint. Merlier gaf eerder al aan dat hij die opgave eerder als een nadeel ziet, omdat er daardoor een ploeg minder is die een massasprint is.

De 11e rit is een vlakke etappe en een massasprint is perfect mogelijk. Merlier hoopt alleszins op een massasprint. "Ik hoop dat er 3 of 4 ploegen gaan zijn die de achtervolging in het peloton gaan leiden", zei hij aan Sporza.

In de 1e week waren er wisselende weersomstandigheden en viel er regelmatig regen. Dat lijkt de komende dag anders te gaan worden. Op weg naar Cabo de Gata moeten de renners door de hitte rijden. Merlier hoopt met een samenwerking tussen de sprintersploegen de aanvallers te ontmoedigen om in de hitte te gaan aanvallen.