Opgave Julian Alaphilippe een aderlating voor Remco Evenepoel: "Hij volgde hem blindelings"

Door de opgave van Julian Alaphilippe telt Remco Evenepoel nog 5 ploegmaats. De ploeg moet een beetje herschikt worden.

Julian Alaphilippe was de gids van Remco Evenepoel in de finales. Waar Alaphilippe kwam, was ook Evenepoel. "Evenepoel volgde hem blindelings", zei ploegleider Geert Van Bondt tegen Het Laatste Nieuws. Wie die taak nu op zich zal moeten nemen, weten ze bij Quick Step-Alpha Vinyl nog niet.

Ook hield Alaphilippe het tempo hoog op de steile beklimmingen. Daardoor had de concurrentie minder zin om aan te vallen. Ook gaf dat Evenepoel een extra boost. "Ik heb zelden gezien dat een wereldkampioen zich zo smijt voor een ploegmaat", vertelde hij.

Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke zullen die rol moeten overnemen. Het voordeel is dat de beklimmingen langer en minder steil worden. Dat is in het voordeel van hen, maar toch is het nog altijd geen goed nieuws. Door de opgave van Alaphilippe moeten de taken over minder mensen verdeeld worden. Maar Van Bondt ziet het nog altijd positief: "De ploegmaats van de leider kunnen altijd iets meer."