Update Julian Alaphilippe: geen breuken, wel een ontwrichte schouder

Julian Alaphilippe heeft aan zijn val in de 11e rit in de Vuelta geen breuken overgehouden. Wel ontwrichtte hij zijn schouder.

Het was spijtig genoeg nog maar eens een beeld in 2022. Julian Alaphilippe bleef nog eens op de grond liggen. Deze keer was het in de Vuelta. Hij greep meteen naar zijn rechterschouder en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek na 1e vaststellingen dat hij geen breuken had opgelopen. Wel had hij een ontwrichte schouder.

Donderdag vliegt Alaphilippe over naar België. In het ziekenhuis van Herentals zal hij verder onderzocht worden en zullen ze bekijken of er geen extra schade is. Er is nog geen termijn geplakt op zijn terugkeer. Het WK in Australië over enkele weken lijkt wel moeilijk te worden.