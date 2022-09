Belgisch beloftenkampioen Van de Paar was negen maanden out: "Mentaal op dieptepunt"

Jarne Van de Paar staat in de Flanders Tomorrow Tour aan de start als Belgisch kampioen bij de beloften.

Vorige winter kreeg Van de Paar last van zijn knie doordat hij scheef op zijn zadel zat. Daardoor werd zijn rechterpees langer dan zijn linkerpees en een oplossing was niet direct voor handen. Dankzij de hulp van een specialist kon het probleem opgelost worden.

Negen maanden buiten strijd zijn is niet makkelijk als vierdejaars belofte. "Je weet niet goed wat doen. Mentaal heb ik op een dieptepunt gezeten, maar nu durf ik zeggen dat die periode me sterker heeft gemaakt. Mijn familie thuis, vriendin, broer, zus en ploeg zijn altijd op mij blijven inpraten", zei hij aan Wielerflits.

Van de Paar werd na een stage in Spanje meteen vijfde in Kemmel Koerse. Dat was anderhalve maand voor het BK. Hij kon toch nog dertien koersen rijden en eindigde 10 keer in de top 10 en vijf keer op het podium.

Van de Paar won het BK door halfweg koers naar een kopgroep toe te rijden en de sprint te winnen van de kopgroep van 18. Van de Paar droomt nu van een profcarrière en er is interesse van Sport Vlaanderen - Baloise maar ook met Lotto Soudal wordt nog onderhandeld. "De onderhandelingen met de ploeg gaan goed, maar er is niets getekend. We gaan de volgende koersen nog rustig afwachten", besluit Van de Paar.