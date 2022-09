Coquard verlaat Vuelta door degradatiestrijd: "Het puntensysteem is een schande"

Bryan Coquard verlaat na etappe 13 de Vuelta. Niet door corona of een val, wel om andere wedstrijden te gaan rijden.

Bryan Coquard behaalde in de Vuelta in rit drie naar Breda een vierde plaats. Verder kwam de Fransman niet voor. En de rit van vrijdag wordt ook zijn laatste in de Vuelta.

Het is de ploegmaat van Coquard, David Cimolai, die het nieuws aankondigd bij het Italiaanse Bici.PRO. Cimolai trekt ook fel van leer tegen het puntensysteem van de UCI omtrent degradatie.

"Je moet punten scoren, ik vind het belachelijk en we kunnen er uren over praten. Dit is al het hele jaar zo. Dit voegt ongelooflijke stress toe. En de paradox is dat er meer punten worden gescoord in de kleine races die geen gewicht hebben dan in de grotere".

"Ik hoop dat het systeem verandert. In mijn team zijn er renners die geen enkele top 5 hebben gehaald, maar toch meer dan 500 punten hebben. Ik vind het beschamend, maar het is nu zo", besluit Cimolai.

Cofidis staat op dit moment op een 14de plaats op de UCI-ranking. Het heeft nog altijd een marge van 850 punten op Lotto Soudal, dat op de eerste degradatieplek staat.