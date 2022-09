Kersendrankje dat Evenepoel helpt Vuelta te winnen drinkt u beter niet

Remco Evenepoel moet nog bijna anderhalve week stand houden om zijn eerste grote ronde te winnen. En een rood sapje moet hem daar bij helpen.

"Een kersensmaakje, ja. Wat er exact in dat recuperatiedrankje zit, dat gaan ze ons natuurlijk niet vertellen. Het is voor elke renner verschillend", zei José De Cauwer.

Het Nieuwsblad zocht uit was het dan wel was. Er zit volgens zijn ploeg wel degelijk kersenextract in het water en die zitten boordevol antioxidanten. De stoffen in het fruit verminderen de ontstekingsreacties in de spieren. Ze herstellen de spieren sneller en vermindert de spierpijn. Het resultaat zou miniem zijn maar het kan wel het verschil maken tussen winnen of verliezen.

Een ander effect voor Evenepoel kan ook psychologisch zijn doordat andere ploegen denken dat Evenepoel nu een wondermiddel zou hebben. Dat werd ook gedacht van de ketonen van Team Sky, maar die bleken achteraf weinig effect te hebben. Het kersensap van Evenepoel zijn dus geen wondermiddel want rijden zoals Evenepoel vergt nog altijd veel training en toewijding.

Bij normale sporters zoals u en ik is het effect van het drankje eerder omgkeerd. De beschadiging van de spieren is net nodig om beter te worden. Het is alleen nuttig na een héél zware inspanning en dat doen gewone mensen nooit.