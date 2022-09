Loe van Belle wordt in 2024 prof bij Jumbo-Visma

Momenteel rijdt Loe van Belle voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij is aan zijn 2e seizoen bezig. Dit jaar werd hij onder meer 2e op het Nederlands kampioenschap bij de beloften. Toen hij in 2021 bij de opleidingsploeg kwam hij van Belle het doel om prof te worden.

Die droom wordt werkelijkheid. Hij tekende een profcontract voor 3 seizoen. Die gaat pas in vanaf 2024. In 2023 zal hij nog een extra jaar bij de opleidingsploeg rijden.

"Ik wil me eerst nog een extra jaar ontwikkelen bij de beloften", zegt van Belle. "Daarna doen we daar een schepje bovenop, maar dan als prof. Ik zit hier ook goed. Ook geeft het langdurige contract mij vertrouwen."

