Tim Merlier zwaar ontgoocheld na een nieuwe gemiste kans: "Ik had de benen niet en dan kraakt het ook mentaal"

Tim Merlier heeft opnieuw geen overwinning kunnen boeken in de Vuelta. De finish was te zwaar en hij liet het ontgoocheld lopen.

De aankomst in Montilla liep op. Tim Merlier zat eerst nog bij zijn ploegmaats, werd daarna even weggedreven, kwam nog terug, maar moest uiteindelijk het toch laten lopen. Sporza vroeg aan wat dat lag. "Ik had benen niet, zeker", antwoordde Merlier zichtbaar ontgoocheld en zoekend naar een verklaring.

"In het begin van de etappe voelde ik mij ook niet zo goed, maar in de finale ging het beter", ging Merlier verder. "Op een bepaald moment had ik ook wat last van de warmte. Na een tijd kon ik ook wel de nodige verkoeling vinden. In de finale zat ik wel goed, maar ik denk dat ik te veel gechauffeerd had. Ik voelde dat ik op het steilste stuk geen versnelling meer had en dan kraakte het ook mentaal."

Er resteren in de Vuelta op papier nog 2 kansen voor Merlier om in deze Vuelta nog een rit te winnen: "Dinsdag is de volgende kans, maar die aankomst is nog lastiger dan in Montilla. Dat zal dus moeilijk worden. Hopelijk win ik dan op de slotdag in Madrid."