🎥 Remco Evenepoel onder de indruk van slot etappe: "Finale was voor hem gemaakt"

De zestiende etappe van de Vuelta draaide uiteindelijk uit op absolute chaos.

Op 2,5 kilometer van het einde reed Remco Evenepoel lek, net op het moment dat Primoz Roglic voorin probeerde weg te rijden. Toen Evenepoel hoorde over de valpartij van Roglic reageerde hij geschrokken. “Ik hoop dat Roglic verder kan”, klonk het net na de etappe.

Evenepoel was nochtans op zijn hoede. “Ik was een beetje bang van de laatste vijf kilometer. We deden de verkenning op de rustdag en ik wist dat de wegen echt glad waren. Daardoor verloor ik wat posities. Ik wou dan voor die stevige helling opschuiven. Maar mijn achterwiel was lek. Ik ben blij dat de regel van de drie kilometer bestaat. Anders had ik hier veel tijd verloren.”

En dan volgde het nieuws van Roglic. “Ik had die aanval verwacht. Iedereen weet dat hij heel explosief is. Dit was een finale die voor hem was gemaakt. Het is om die reden voor hem nog spijtiger dan het is. Je wil nooit dat iemand valt.”

Evenepoel is zelf weer de oude na zijn valpartij, al duurde dat ook enkele dagen. “Ik had zelf ook de rustdag nodig om volledig hersteld te worden van mijn val. Ik had wat pijn in de spieren. Ik voel me veel beter dan zaterdag en zelfs zondag op de Sierra Nevada. Het ziet er goed uit voor het vervolg van de Ronde van Spanje.”