Bonneu pakt tweede zege in evenveel maanden: "Goed dat het bergop liep"

Kamiel Bonneu slaagde er in de derde etappe van de Tour of Britain in uit de greep van het peloton te blijven.

Een knappe prestatie na een lange vlucht. “Ik zag het bord van de 500 meter en besloot om te gaan”, zei hij in het flashinterview. “Ik hoopte dat de rest ging twijfelen en dat deden ze ook een beetje. Het was goed voor mij dat het een stukje bergop liep, want ik was iets sterker. 500 meter voelt dan wel erg lang aan.”

Vorige maand won Bonneu ook al een etappe in de Sazka Tour in Tsjechië. Toen won hij de sprint van de kopgroep. Vandaag dacht hij echter niet dat ze tot het einde voorop zouden kunnen blijven.

“Mathijs Paasschens en Benjamin Perry stonden op veertien seconden van de leiderstrui in het algemeen klassement. Zij waren met elkaar aan het overleggen wie welke bonificatieseconden onderweg mocht oprapen. Ik vroeg op mijn beurt weer of ik de bergpunten mocht hebben, want ik ging er niet vanuit dat we het tot de finish zouden volhouden. Dit vonden ze allemaal goed.”