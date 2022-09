Voormalig ploegleider ziet Evenepoel zonder problemen slotweek door komen maar fierheid sowieso aan de orde

Remco Evenepoel heeft al wat moeten doorstaan in de Vuelta. De slotweek is begonnen, komen er nog andere poblemen aan of houdt Evenepoel vlot stand?

Marc Sergeant tipt in Het Nieuwsblad op het tweede. Sinds zijn afscheid bij Lotto Soudal voorziet de voormalig ploegleider de krant van zijn wieleranalyses en hij gelooft rotsvast in de kansen van Remco Evenepoel om deze Vuelta op zijn naam te schrijven. Sergeant acht de kans dat Evenepoel zondag in Madrid ook nog altijd de rode leiderstrui draagt op vijftig procent. Argumenten waarom Evenepoel het wél zou halen, zijn dat de allerzwaarste ritten achter de rug is en het toptalent van Quick-Step Alpha Vinyl voorlopig nog op geen enkel moment gepanikeerd heeft. TWEE CONCURRENTEN Dat spreekt in zijn voordeel. Met Primož Roglič en met Enric Mas hoeft Evenepoel ook slechts twee concurrenten in het oog te houden. Sergeant onderstreept wel dat sowieso met fierheid terug gekeken moet worden naar het hoge niveau dat Evenepoel haalt in deze Vuelta. Zelfs als hij nog naast de eindzege grijpt, mag er eigenlijk geen teleurstelling zijn.