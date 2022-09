Wat kan nog verschuiven in Vuelta? Roglič sloeg vorig jaar in slotweek toe, maar parcours in voordeel Evenepoel

Welke verschuivingen zijn er nog mogelijk in de Vuelta? Op Roglič en Evenepoel zijn de schijnwerpers gericht, al mogen we ook Mas niet vergeten. Kan er op het einde van zo'n Vuelta nog een grote ommekeer komen? We halen vorig jaar er bij als voorbeeld.

Ten slotte zegt niets zo veel over een wedstrijd als de meest recente editie. En ja, het kan nog dat Remco Evenepoel van zijn troon gestoten wordt. Al was het alleen maar omdat zijn voornaamste belager Primož Roglič vorig jaar ook de macht greep in de laatste week. Mogelijk een ervaring die hem nu weer voordeel kan opleveren, al was het enkel maar op mentaal gebied.

Het is dus niet zo dat Roglič bij zijn drie eindzeges in de Ronde van Spanje domineerde van begin tot einde en in de laatste week enkel moest consolideren. Elke editie heeft natuurlijk zijn parcours. Dit jaar worden rit 18 en rit 20 beschouwd als bergritten en dus als mogelijke beslissende bergritten. In 2021 was het nog klimmen in ritten 17, 18 en 20, om in rit 21 dan nog op de tijdrifiets te kruipen.

GEEN TIJDRIT MEER

Moest er nu nog een tijdrit in steken, zou dat nog meer in het voordeel van Evenepoel werken. Dat is niet het geval, maar met slechts twee resterende bergritten op het programma - eentje waarin kleine verschillen verwacht worden en dan nog een grote strijd op zaterdag - mag de huidige drager van de rode trui niet klagen over zijn uitgangspositie.

© photonews

In theorie zijn er dus twee dagen minder kans op tijdsverschillen. Bovendien is het ook een ander verhaal wat de concurrentie betreft. Mas was vorig jar de belangrijkste belager van Roglič, nu komt daar nog een Evenepoel in vorm en met voorsprong bij. De valpartij van Roglič in de slotmeters dinsdag herinnert er ons ook aan dat het niet zeker is dat de drie renners die virtueel op het podium staan ook de Vuelta kunnen uitrijden.

DONDERDAG 1 KLIM VAN 1STE CATEGORIE EN ZATERDAG 3

Gezien de verschillen in de parcoursen, blijft het toch moeilijk om de vergelijking te maken. Dus hoe zwaar kan het nu juist nog worden? Op donderdag moeten de renners twee keer over de Piornal, een klim van eerste categorie. Dat is meer dan 13 kilometer klimmen aan meer dan 5%. Tenzij hij daar echt een mindere dag kent, moet Evenepoel echt wel in staat zijn om daar te controleren of op zijn minste de schade te beperken.

© photonews

De sleutel komt dus echt wel bij de rit van zaterdag te liggen, omdat dan vijf beklimmingen op het menu staan - drie van eerste categorie - en dus al van heel vroeg aangevallen kan worden. Mogelijk zal dat ook nodig zijn om het tot een echte machtswissel te laten komen. Voor wat het waard is: hieronder nog eens welke verschuivingen in het klassement vorig jaar in de Vuelta plaatsvonden in de top drie.

Vuelta 2021 na rit 15:

1. Eiking

2. Martin 54"

3. Roglič 1'36"

Vuelta 2021 na rit 16 (gewonnen door Jakobsen):

top drie ongewijzigd

Vuelta 2021 na rit 17 (gewonnen door Roglič):

1. Roglič

2. Mas 2'22"

3. López 3'11"

Vuelta 2021 na rit 18 (gewonnnen door López):

1. Roglič

2. Mas 2'30"

3. López 2'53"

Vuelta 2021 na rit 19 (gewonnen door Cort):

top drie ongewijzigd

Vuelta 2021 na rit 20 (gewonnen door Champoussin):

1. Roglič

2. Mas 2'38"

3. Haig 4'48"

© photonews

Vuelta 2021 na rit 21 (tijdrit, gewonnen door Roglič)

1. Roglič

2. Mas 4'42"

3. Haig 7'40"