Rigoberto Urán maakt zijn trilogie compleet: "Heb er jaren op gejaagd"

Rigoberto Urán heeft bij zijn zevende deelname aan de Vuelta eindelijk een rit kunnen winnen en schaart zich zo bij een select clubje.

Rigoberto Urán won in 2012 en 2013 al een rit in de Giro en 2017 een rit in de Tour. Met zijn ritoverwinning in de Vuelta voegt hij zich bij de club van nu 103 renners die een rit wonnen in elk van de grote rondes.

Het was voor Urán een werk van vele jaren en hij was dan ook heel tevreden dat hij op zijn 35ste toch die ritzege in de Vuelta kon binnen halen. "Ik jaag al jaren op een ritzege in de Spanje, om zo mijn drieluik te voltooien. Dit is toch een speciale dag en ik moet mijn ploeg en familie bedanken. Dit is mooi voor mijn carrière. Je moet er blijven voor gaan, ook als de resultaten niet altijd positief zijn".

"Maar ik had sterke concurrentie. Ik moest alert zijn, want dit was een kans, een beetje nu of nooit. En deze finish lag me wel".