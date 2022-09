Vlucht van Wout Van Aert en Jasper Stuyven naar Canada loopt vertraging op

Wout Van Aert en Jasper Stuyven dachten met een rechtstreekse vlucht naar Canada te reizen, maar dat draaide anders uit. Ze kwamen met heel wat vertraging aan.

Eind deze week worden de GP Québec en de GP Montréal verreden. Ook aan de start staan Wout Van Aert en Jasper Stuyven. De organisatie van die Canadese koersen had zelf een chartervlucht voor de deelnemers ingelegd, maar onder andere Van Aert en Stuyven verkozen om via Parijs rechtstreeks naar Québec te vliegen.

Zo zouden ze sneller in het hotel zijn, maar dat gebeurde niet. De vlucht van Air France vertrok met een uur vertraging en dan bleven ze enkele uren boven de Atlantische Oceaan cirkelen. Uiteindelijk bleek er niet genoeg brandstof meer te zijn en keerde het vliegtuig terug naar Brest om daar te tanken. Dat duurde zo'n anderhalf uur. De passagiers konden al die tijd blijven zitten en zo konden de Van Aert en Stuyven naar de finale van de Vuelta kijken.

Druk maakten Van Aert en Stuyven zich niet. "Zo konden we een uurtje extra slapen in het vliegtuig", vertelden ze aan Wielerflits. Uiteindelijk kwam de vlucht om 18.45 uur plaatselijke tijd aan in Québec. Zo'n 4 uur vertraging. Een half uur later waren de renners al in het hotel.