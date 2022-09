🎥 Eens geen ereplaats maar winst! Jordi Meeus kan juichen in de Tour of Britain, Pidcock in de top drie

In de Tour of Britain brak de vijfde etappe aan. De Belg Jordi Meeus was één van de kanshebbers onder de sprinters en maakte het ook mooi af.

Na de rit waarin Serrano de macht greep en Dylan Teuns dicht bij winst was, brak er weer een nieuwe dag aan in de Tour of Britain. Deze keer werd er van West Bridgeford naar Mansfield gereden. Vluchters Teggaert, Iacchi en Nicolau reden een voorsprong van enkele minuten bij mekaar.

Op zo'n vijftien kilometer van de aankomst hielden ze daar nog iets meer dan een halve minuut van over. Zes kilometer verderop was de te verwachten hergroepering een feit. Deze rit was een kluif voor de sprinters en die massasprint zat er ook wel degelijk aan te komen.

Jordi Meeus kwam op het juiste moment langs de rechterkant van de baan naar voren en was de snelste. Meeus werd dit jaar al tweede in een rit in de Dauphiné en de Ronde van Polen en ook op het BK. Deze keer komt de rappe man van Bora-Hansgrohe dus als eerste over de streep. Meeus klopte Aniolkowski van Bingoal Pauwels Sauzen WB en Tom Pidcock om de dagzege.