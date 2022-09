Tom Steels over vele valpartijen Roglič: "Bij de jeugd leer je veel stuurmanskunsten"

De late overstap van Primož Roglič naar het wielrennen kan een reden zijn voor zijn vele valpartijen, denkt Tom Steels.

Ook in Vive Le Vélo ging het over de vele valpartijen van Primož Roglič. In Parijs-Nice van 202 verloor hij de eindoverwinning na een val, in de Tour van 2021 en 2022 moest Roglič opgeven na een val. Ook in de Vuelta van 2021 liep het bijna mis toen Roglič te veel risico nam in een afdaling.

"Je kan niet zeggen dat Roglic niet met de fiets kan rijden. Sommige valpartijen zijn nu eenmaal niet te vermijden. Als je een slingerbeweging ziet tweehonderd meter voor je, dan weet je dat het gaat komen. Dat zijn dingen die je maar moeilijk kan uitleggen. Je hebt dat of je hebt dat niet", zei Steels.

"Bij de jeugdcategorieën leer je heel veel op vlak van stuurmanskunsten en anticiperen in een peloton. Iemand die schansspringt moet ongelofelijk veel moed hebben. Daardoor ligt zijn schrikgehalte misschien te laag en neemt hij iets te veel risico", besluit Steels.