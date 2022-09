Wout van Aert noemt zich geen supporter van Evenepoel: "Maar hij verdient het te winnen"

Wout van Aert is in Canada voor de koersen in Québec en Montréal maar volgt de Vuelta wel.

Wout van Aert is met heel wat vertraging van zijn vliegtuig aangekomen in Canada. Het vliegtuig dat hij nam moest zelfs terug keren naar Brest. Daardoor kon Van Aert de aankomst van etappe 17 volgen en de aanval en val van ploegmaat Roglič zien.

"Natuurlijk supporterde ik voor Primož. Zijn aanval was mooi en verrassend. Niemand had dat verwacht. Het was echt zonde dat hij op het einde zo zwaar ten val kwam", zegt Van Aert aan Het Laatste Nieuws.

Van Aert weet ook dat Evenepoel nu met Roglič zijn sterkste tegenstander kwijt is. Hij was ook niet zeker of Evenepoel wel een ronde van drie weken aankon: "Een trui verdedigen is een nieuwe situatie voor hem, zeker wanneer je al lang in de leiderstrui rijdt. Het is sterk hoe hij dat doet".

Van Aert gunt Evenepoel de eindzege in de Vuelta maar noemt zich nu niet echt een supporter: "Ik vind dat de beste moet winnen. Evenepoel is de sterkste renner van de voorbije weken. Hij zou het verdienen om de Vuelta te winnen", besluit Van Aert.